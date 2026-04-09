メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市名東区のショッピングモールで男子中学生をナイフのようなもので脅し現金を奪おうとしたとして少年が逮捕されました。東区などで発生した事件にも関与しているとみられています。 守山区の少年（16）は今月3日夜、他の者と共謀し、名東区のイオン名古屋東店で男子中学生（13）にナイフのようなものを突きつけて「財布を持っているなら出せよ」などと脅し、現金を奪い取ろう