三重県内の企業や団体の防災に関する連携を強化し、県民の防災力を向上しようと8日、県内の企業9社と三重県が防災に関する協定を締結しました。先月17日に全国で初めて作られた「みえ防災プラットフォーム」は、県内の金融や食品などの9社が協力して防災・減災の取り組みを行うもので、新たに県と協定を締結しました。8日の締結式で一見知事は、南海トラフ地震で最大5万人の死者が出る可能性があるとした上で「事前防災が大切。行