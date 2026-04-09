厚生労働省などの調査によると、1996年度に1万228店だったコインランドリー店舗数は、2026年時点で約2万5000店超になった。コンビニ並みの利便性を持つ店舗、カフェ・洗濯代行併設型、ペット用品専用機併設店、災害時対応型のLPガス貯蔵タンクを備えた店舗など、付加価値の高い店舗が増えて多様化している。 共働き世帯の増加による家事の時短や、アレルギー・花粉対策、布団の丸洗いニーズの高まりなどは以前