【スターバックス】から、いちごの魅力を堪能できる季節限定のフラペチーノ®が登場しました。今回は、デザート感あふれる新作をもっと楽しむための、おすすめカスタマイズをご紹介します。自分好みにアレンジを加えることで、いつもの味わいとは少し違う、贅沢な一杯に出会えるかも。 「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ®」の贅沢カスタム スタバ記録を投