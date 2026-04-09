どっちが気になる！？【スタバ】次マネしたい♡「新作ドリンクカスタム」

【スターバックス】から、いちごの魅力を堪能できる季節限定のフラペチーノ®が登場しました。今回は、デザート感あふれる新作をもっと楽しむための、おすすめカスタマイズをご紹介します。自分好みにアレンジを加えることで、いつもの味わいとは少し違う、贅沢な一杯に出会えるかも。

「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ®」の贅沢カスタム

スタバ記録を投稿する@aista125さんは「アーモンドミルクに変更」「ミルクキャラメルシロップ抜き」「ホイップ追加」「エクストラホイップ」「カスタードホイップ inホイップに変更」「ストロベリーソース ブレンド & 少しホイップ上」「シュー生地風クランチ 全部ブレンド」と、美味しさもビジュアルも追及したカスタムに。「可愛すぎる」「かなり美味しかった」と大満足のようです。濃厚な口当たりを堪能できそう。

「スターバックス ストロベリー フラペチーノ®」のまろやかカスタム

「フラペチニスト」こと@j.u_u.n__starbucksさんは「ソイミルクに変更」「ホワイトモカシロップ追加」「エクストラホイップ」して、優しくミルキーな味わいに仕上げたようです。さらに、いちごソース半分を全体に混ぜ込むことで、どこを飲んでもいちごの甘酸っぱさが広がりそうな、バランスの良さも魅力。豆乳のまろやかさとホワイトチョコのコクが合わさり、春らしい柔らかな一杯が楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aista125様、@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里