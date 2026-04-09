「エージェント」は、ごく普通の高齢女性だった。 詐欺罪に問われたのは、69歳になるブラジル出身で栃木県在住の女性A被告。起訴状によると、A被告は氏名不詳者と共謀し、2025年5月に横浜市内の女性Kさん（71）から約146万円をだまし取った。 Kさんが「イトウ」と名乗る軍人に恋愛感情を抱いていたことに乗じて、中東に駐在する「イトウ」が軍隊から脱出するためのプライベートジェット代が必要になったとの名目で