2025-26シーズンのSVリーグ女子は、4月5日にレギュラーシーズンの全日程が終了し、いよいよ舞台はチャンピオンシップ（CS）へと移る。2024年末の皇后杯全日本バレーボール選手権での初優勝に続いて、ヴィクトリーナ姫路は悲願のリーグ制覇を目指す。今シーズン移籍加入したアウトサイドヒッターの野中瑠衣もまた、その思いを強くしている。今季からヴィクトリーナ姫路の一員としてCSに挑む野中瑠衣photo by AFLO「私のバレー