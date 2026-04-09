突然ですが、「漫喫」の正式名称知っていますか？漢字から想像すると…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「漫画喫茶」でした！漫喫とは「漫画喫茶」を省略した言葉です。漫画喫茶とは、店内でたくさんの漫画を自由に読める喫茶スタイルの店舗のことで、飲み物を楽しみながら長時間くつろげる空間として利用されています。漫喫には、人気作品から昔の名作まで大量の漫画がそろっているだけでなく、雑誌やインターネット利