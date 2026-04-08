7人組グループ・なにわ男子（西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也）が7日、神奈川・Kアリーナ横浜でテレビ朝日系バラエティー『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜後3：30）初のイベント『なにわ男子の逆転男子 祝3周年 〜スタジオ飛び出してKアリーナ横浜に来ちゃいました〜』を開催した。【写真】いい笑顔すぎる…！ファンをバックに記念撮影するなにわ男子＆コットン同番組は、なにわ