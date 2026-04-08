1990年代初頭、バブルの喧噪（けんそう）の中で大ヒットした「Woman」や楽曲提供した「Choo Choo TRAIN」などでも知られる中西圭三（61）は今年デビュー35周年。 そのキャリアの中で一大転機となったのが20年前にNHK「おかあさんといっしょ」の中で発表した「ぼよよん行進曲」だ。 子どもたちを元気づける曲はいまや世代を超えて国民的応援歌に。その背景に迫った。（山本智行 内外タイムス） ハイトーンボイス