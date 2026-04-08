先月開催されたバドミントン春の高校選抜で優勝し、全国大会11連覇を達成した柳井商工バドミントン部女子。きょう（8日）、市役所で優勝を報告しました。柳井市役所のロビーには、市民や市役所の職員などが集まり、選手らの活躍を大きな拍手で労いました。（中沢莉子キャプテン）『11連覇という結果を残すことでができたのはたくさんの柳井市の方々の声援や普段支えてくださっている方々のお陰です」「去年の3年生が卒業しメ