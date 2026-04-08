群馬県前橋市にある県警察学校で８日に入校式が行われ、この春採用された新人の警察官たちが、県民の安全安心へ決意を新たにしました。 県警察学校に入校したのは、この春採用された１８歳から３０歳までの警察官と、警察職員など合わせて１００人です。このうち女性は３３人となっています。 入校式では一人ひとりの名前が呼ばれ、代表者に辞令が手渡されたあと入校生が誓いの言葉を述べました。 県警の丸山潤本部長は「警