●きょう8日(水)の晴天をもたらした高気圧は東進 西から低気圧や前線が接近へ●あす9日(木)は早くも天気下り坂 午後は次第に雨傘の出番●低気圧の発達で 10日(金)午前は一時荒天のおそれ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう8日(水)の県内は高気圧にしっかりと覆われ、非常に安定した晴天が続きました。しかし、高気圧の後ろ側…大陸方面では、すでに雲が大きくまとまり始めていて、パーフェクトな青空から一転、この先は天気下