映画『鬼の花嫁』の“鬼”ヒット御礼舞台挨拶が4月7日に開催され、ダブル主演の永瀬廉と吉川愛、池田千尋監督が登壇。監督から2人へ贈られた手紙のサプライズもあり、会場は感謝と感動に包まれた。【写真】感想を指さしてうれしそうな永瀬廉本作の上映後、観客が待ちわびる中、ダブル主演の永瀬廉、吉川愛、池田千尋監督が登壇。満員御礼の会場からは盛大な拍手が沸き起こった。あやかしの頂点に立つ鬼の一族の次期当主・鬼