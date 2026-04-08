(C)カラー 「カメラのいらないテレビ電話」アプリのPOPOPOは、エヴァンゲリオンとのコラボレーション第2弾として、「おなじみのキャラクターたちが着ていた制服」をモチーフにしたホロスーツの販売を開始した。全5種類で価格は各6,500コイン(6,500円)。 ホロスーツはアプリ内でユーザーの見た目を変更できるアイテム。新たに販売するものは「憧れのキャラクターを彷