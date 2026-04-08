韓国の7人組グループ・BTSが、5thアルバム『ARIRANG』収録曲「Hooligan」のミュージックビデオをHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルで公開した。【動画】ワイルドさが魅力的！BTS「Hooligan」MV本作では、JINが神秘的な静寂の中に登場し、黒い覆面を被る。JINの行動が合図をしたかのように、すぐさま数十人のダンサーが集まり、爆発的な群舞を繰り広げる。食べ物や酒が並ぶ耽美的な祝祭のシーンは、華やかな視覚的楽しさをもた