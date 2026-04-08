Sony ElectronicsのXより 米Sony Electronicsは8日、Xに「The future of color is coming. Sony's True RGB TVs are coming this spring.」と投稿。RGB LEDバックライト搭載の新型液晶テレビを今春にリリースすることを予告した。 既報の通り、ソニーは昨年3月、微細なRGB LEDを個別に制御できる次世代ディスプレイシステムの開発を発表。2025年中の量産開始と、家庭用テレビへの搭載をアナウンスしている。