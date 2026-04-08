タレントの松本明子（60）が、7日放送の日本テレビ系『踊る!さんま御殿!!』（後7:00〜）に出演。溺愛する息子から彼女がいることを伝えられ、言葉を失う場面があった。【写真】「ええーーー」彼女がいることを明かされた松本明子と息子の平井龍聖氏今回は、「最強2世ガチ親子参観」として、芸能人の子どもが出演した。松本の息子として会社員の平井龍聖氏がスタジオでトークを繰り広げた。平井氏は結婚の話題で「結婚はして