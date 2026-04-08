記憶力は身体の筋肉と同じように、使わなければ衰えるいっぽうだといわれている。しかし、学生のころのような試験もない社会人はどう鍛えればいいのか。脳科学者のリチャード・レスタック氏は、今日からでもできる具体的な記憶力トレーニングを紹介する。 【図表】アルツハイマー病を防ぐ効果のある知的活動 レスタック氏の著書『いくつになっても頭はよくなる』（サンマーク出版）より一部抜粋