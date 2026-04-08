刑事裁判をやり直す「再審」制度の見直しをめぐり、法務大臣の諮問機関である「法制審議会」の委員らについて、検察官である法務省刑事局長が事実上選定していた問題。候補者が選ばれた理由や経緯がわかる文書の有無を取材したところ、法務省は「そうした文書はない」と回答した。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●賛成派の学者全員が「刑事局長リスト」に弁護士ドットコムニュースは4月6日配信の記事で、法務省への開示請