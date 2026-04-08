「すき家」など多くの外食チェーン展開するゼンショーホールディングス（HD）の創業者、小川賢太郎氏が4月6日、77歳でこの世を去った。たった一代で、外食企業としては国内初となる売上高1兆円を築き上げるなど、最期まで邁進することをやめなかった稀代の経営者であった。そんな小川氏は生前、どのような人物だったのか――ここに良く知る人物がいる。個人資産800億円超という莫大な資産を築き、長者番付1位にもなった“伝説の投