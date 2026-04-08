【モデルプレス＝2026/04/08】人気漫画『SAKAMOTO DAYS』が、ついに実写映画化。全ての悪党が恐れた伝説の殺し屋・坂本太郎を演じるのは、俳優として着実にキャリアを積み上げるSnow Manの目黒蓮（めぐろ・れん／29）だ。原作の熱烈なファンである彼が本作で挑んだのは、自身のイメージを覆す“ふくよかな姿”。スマートな姿との二面性を体現すべく、4時間超えの特殊メイクや拳に血が滲むほどの猛特訓を積み重ねた。目黒が「自分の