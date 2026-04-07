園芸博に出展するテトラヌルのイメージ（Ⅽ）ＹｏｉｃｈｉＯｃｈｉａｉ大阪・関西万博でメディアアーティストの落合陽一さん（３８）が手がけたシグネチャーパビリオン「ｎｕｌｌ²（ヌルヌル）」が、来年の国際園芸博覧会（園芸博）に出展される。落合さんが７日、正式に発表した。横浜ランドマークタワー（横浜市西区）で年内の常設展示も決まり、園芸博の機運を高める。ヌルヌルは、鏡面のような膜材で覆われた