園芸博に出展するテトラヌルのイメージ（Ⅽ）Ｙｏｉｃｈｉ Ｏｃｈｉａｉ

大阪・関西万博でメディアアーティストの落合陽一さん（３８）が手がけたシグネチャーパビリオン「ｎｕｌｌ²（ヌルヌル）」が、来年の国際園芸博覧会（園芸博）に出展される。落合さんが７日、正式に発表した。横浜ランドマークタワー（横浜市西区）で年内の常設展示も決まり、園芸博の機運を高める。

ヌルヌルは、鏡面のような膜材で覆われた外観が特徴。内部も鏡張りで、仏教哲学の「空」と計算機科学の「ｎｕｌｌ（未定義性）」を融合した概念を表現した。昨年４〜１０月の万博で約６０万人を集めた。

移設の希望に応えてクラウドファンディングで資金調達し、約２億８千万円を集めた。専門家の推薦と一般投票による今年２月の「みんなの建築大賞」（文化庁協力）で大賞に選ばれている。

旧上瀬谷通信施設跡地（横浜市瀬谷、旭区）で来年３月に開幕する園芸博に、「ｎｕｌｌ⁴（テトラヌル）」と名付けて「転生」（落合さん）させる。出展エリア「Ｖｉｌｌａｇｅ（ビレッジ）」内の里山がテーマの一角に４棟が設置される。

万博の世界観を再構築し、建物自体が回転したり、発話したりする仕掛けを構想。内部は別々の演出を予定し、来場者はスマートフォンで作成したアバター（分身）を投影して楽しめるという。この日、東京都内で会見した落合さんは「大阪のレガシー（遺産）を横浜のモメンタム（機運）につなげる」と意気込んだ。

ランドマークタワー内の常設展示は「ｎｕｌｌ²ⁿ（ヌルヌルネクサス）」と命名し、万博の鏡張りの空間を移設する。計５室で構成し、広さや演出用の発光ダイオード（ＬＥＤ）を拡充するという。