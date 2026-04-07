光市できょう（7日）、地元の高校生が一日警察署長を務め、市民に自転車の交通事故防止を呼びかけました。一日警察署長を務めたのは光高校の生徒会長、藤井 陽菜子さんと聖光高校の生徒会長、白石 琢巳さんで光警察署の田中はるえ署長から委嘱状を受け取りました。今月1日から自転車の「青切符」による取り締まりがスタートしました。光警察署では通学などで自転車を使用する同世代の若者たちに自転車のルールを広めて