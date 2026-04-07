【漫画】本編を読む人気イラストレーター・しばたまさんが手がける『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』では、背筋が凍るようなエピソードがたびたび紹介されている。とある男性の体験談も、はじめは世にも奇妙な出来事に思えた。しかしその結末は、ある意味で幽霊以上に恐ろしいものかもしれない。それは今から約20年前、体験談を寄せた男性が両親と3人で暮らしていた頃の出来事。その日は彼と父親が朝から出勤し、家