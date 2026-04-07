陸自高等工科学校の入校式で代表生徒を務め、宣誓書を読み上げる奈良さん（中央）＝７日、横須賀市御幸浜陸上自衛隊高等工科学校の入校式が７日、横須賀市御幸浜の同校で行われた。全国から入校した１５、１６歳の３２８人は、３年間を仲間と支え合いながら、高校普通科と同様の教育や自衛官に必要な各種技術の専門教育、下士官に当たる「曹」候補に必要な防衛基礎学などの訓練を受け、知・徳・体を磨く。同校は科学技術の発展