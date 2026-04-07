副菜の作りおきが冷蔵庫にあれば、お弁当の仕上がりもぐっとスピーディ。にんじん1本をポリ袋に入れてもんで、漬けて、そのまま冷蔵庫にストックするだけの簡単ナムルです。加熱いらずで手軽に作れて、3〜4日保存できるのもうれしいポイント。彩りも気軽にプラスでき、あと一品やお弁当に大活躍します！『にんじんのもみナムル』のレシピ材料（作りやすい分量）にんじん……1本（約150g） 塩……小さじ1/3 〈A〉白いりごま……大さ