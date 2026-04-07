【その他の画像・動画等を元記事で観る】 サントリービバレッジ＆フードは、新商品“サントリー天然水 きりっと果実スカッシュ！”を4月7日から発売。それに伴い、WEBムービー内で香取慎吾が着用した“きりっと果実スカッシュ！”オリジナルデザインのスカジャン、その名も「きりスカジャン」が抽選で30名に、“サントリー天然水 きりっと果実スカッシュ！”が100名に当たるXキャンペー