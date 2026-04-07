指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・=LOVE（イコールラブ）の最新シングル「劇薬中毒」（げきやくちゅうどく）が、4月7日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」の1位に初登場。自身初の初週売上30万枚を超えた前作「ラブソングに襲われる」（2025年10月20日付：33.0万枚）を上回る自己最高初週売上36.0万枚を記録した。【動画】=LOVE（イコールラブ）の最新シングル「劇薬中毒」ミュージックビデオ1位獲得は、前