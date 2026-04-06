朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手で自衛隊出身の喧嘩自慢・よーでぃーが６日、衝撃の報告で反響を呼んだ。特殊メイクとみられる刺青姿とともに「ＢｒｅｋｉｎｇＤｏｗｎから国民的ドラマに出てやったぞぉー！！！！」とつづり、窪塚洋介と亀梨和也がダブル主演を務めるＤＭＭＴＶオリジナルドラマ「外道の歌ＳＥＡＳＯＮ２」に出演し