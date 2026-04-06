中国メディアによると、マカオで開催されている卓球のITTFワールドカップ女子シングルスは5日に決勝が行われ、中国の孫穎莎（スン・インシャー）が中国の王曼碰（ワン・マンユー）をゲームカウント4-1で下し、W杯女子シングルス史上初の3連覇を達成した。W杯女子シングルス3連覇は、〓亜萍（デン・ヤーピン）、王楠（ワン・ナン）、張怡寧（ジャン・イーニン）、丁寧（ディン・ニン）、劉詩雯（リウ・シーウェン）でも