中国メディアによると、マカオで開催されている卓球のITTFワールドカップ女子シングルスは5日に決勝が行われ、中国の孫穎莎（スン・インシャー）が中国の王曼碰（ワン・マンユー）をゲームカウント4-1で下し、W杯女子シングルス史上初の3連覇を達成した。

W杯女子シングルス3連覇は、膂∴漫淵妊鵝Ε筺璽團鵝法王楠（ワン・ナン）、張怡寧（ジャン・イーニン）、丁寧（ディン・ニン）、劉詩雯（リウ・シーウェン）でも成し遂げられなかった偉業だ。腓1回（1996年）、王は4回（97年、98年、2003年、07年）、張は4回（01年、02年、04年、05年）、丁は3回（11年、14年、18年）、劉は5回（09年、12年、13年、15年、19年）制している。

中国の卓球ファンからは「孫はまだ25歳。記録をもっと伸ばしてほしい」「過去の選手との単純な記録比較は難しい」などの声や、孫は五輪の女子シングルスで2021年東京大会、24年パリ大会ともに決勝で敗退しているだけに「史上最高の選手と呼ばれるためには成し遂げなければならないことがまだ残されている」との声も寄せられた。（翻訳・編集/柳川）