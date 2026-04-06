ピカピカのランドセルに笑顔がはじけました。石川県内の一部の小学校では6日、入学式が行われ、新たな学校生活に胸を膨らませています。満開の桜と家族に見守られながら、次々と登校する新1年生。山東 徹也 記者：「新1年生の列なんですけども、ご覧ください。ランドセルの色。ピンクに…キャメル色。さらにピンクと個性的な色が並んでいます」背中には、これから6年間の学校生活の思い出を詰めていくカラフルで大きなランドセル。