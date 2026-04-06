ハンドボール「リーグH」女子、2位・ブルーサクヤ鹿児島は、5位の広島とアウェーで対戦。リーグ10連勝で連勝街道突き進むブルーサクヤ。前半は笠井や北ノ薗がリズムを作る中で川島が得点。また、服部のパスカットで作田がシュート！点を重ねていくブルーサクヤですが、前半は一進一退。両者一歩も譲らない中で、ブルーサクヤが1点を追って後半戦へ！序盤に広島の4連