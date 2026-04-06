鶏ささ身フライは、パサつきやすい……そんなイメージ、ありませんか？じつは、冷たい油から揚げる「コールドスタート」で、しっとりジューシーに仕上がるんです。今回は、そのひと手間でぐっとおいしくなるコツと、梅マヨソースでさっぱり楽しめる一品をご紹介します。『鶏ささ身フライ梅マヨソース添え』のレシピ材料（2人分）鶏ささ身……4本（約180g） サニーレタスの葉……4枚 塩……少々 こしょう……少々 小麦粉……大さ