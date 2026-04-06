いつもの『ささ身フライ』が驚くほどしっとり！冷たい油から揚げる裏技と極上梅マヨソース
鶏ささ身フライは、パサつきやすい……そんなイメージ、ありませんか？ じつは、冷たい油から揚げる「コールドスタート」で、しっとりジューシーに仕上がるんです。
今回は、そのひと手間でぐっとおいしくなるコツと、梅マヨソースでさっぱり楽しめる一品をご紹介します。
『鶏ささ身フライ梅マヨソース添え』のレシピ
材料（2人分）
鶏ささ身……4本（約180g）
サニーレタスの葉……4枚
塩……少々
こしょう……少々
小麦粉……大さじ2
溶き卵……1個分
パン粉……30g
梅干し（塩分10％）……1個（約15g）
マヨネーズ……大さじ2
サラダ油……適宜
作り方
（1）サニーレタスは食べやすい大きさにちぎる。梅干しは種を取ってたたき、マヨネーズと混ぜ合わせてソースを作る。ささ身は厚みの半分のところに切り目を入れ、そこから包丁を寝かせて入れ、開く。塩、こしょうをふり、小麦粉、溶き卵、パン粉の順にころもをつける。
（2）フライパンにサラダ油を高さ1cmくらいまで入れ、（1）のささ身を並べ入れて中火で熱する。そのまま2〜3分揚げて上下を返し、さらに2〜3分揚げる。ころもがきつね色になったら取り出して油をきり、サニーレタスとともに器に盛る。（1）のソースを添え、つけて食べる。
おいしく作るコツ
冷たい油にささ身を入れて火にかけ（コールドスタート）、ゆっくりと加熱することで、身がパサつかず、ジューシーに仕上がります。
コツひとつで、ふわっとジューシーな食感に。いつものフライを、気軽にアップデートしてみてください。
料理家、谷中で80年続く「谷中松寿司」三代目店主。 大学卒業後、調理師学校に通い、調理師免許を取得。家業の寿司店で修業するかたわら、フードコーディネータースクールに入校。卒業後、同校講師を経て独立。 料理家、寿司屋の二刀流で料理雑誌へのレシピ提供、テレビ番組や広告のフードコーディネートなど、食にかかわるジャンルで幅広く活躍中。