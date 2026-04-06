いつもの『ささ身フライ』が驚くほどしっとり！冷たい油から揚げる裏技と極上梅マヨソース

鶏ささ身フライは、パサつきやすい……そんなイメージ、ありませんか？ じつは、冷たい油から揚げる「コールドスタート」で、しっとりジューシーに仕上がるんです。

今回は、そのひと手間でぐっとおいしくなるコツと、梅マヨソースでさっぱり楽しめる一品をご紹介します。

『鶏ささ身フライ梅マヨソース添え』のレシピ

材料（2人分）

鶏ささ身……4本（約180g）

サニーレタスの葉……4枚

塩……少々

こしょう……少々

小麦粉……大さじ2

溶き卵……1個分

パン粉……30g

梅干し（塩分10％）……1個（約15g）

マヨネーズ……大さじ2

サラダ油……適宜

作り方

（1）サニーレタスは食べやすい大きさにちぎる。梅干しは種を取ってたたき、マヨネーズと混ぜ合わせてソースを作る。ささ身は厚みの半分のところに切り目を入れ、そこから包丁を寝かせて入れ、開く。塩、こしょうをふり、小麦粉、溶き卵、パン粉の順にころもをつける。

（2）フライパンにサラダ油を高さ1cmくらいまで入れ、（1）のささ身を並べ入れて中火で熱する。そのまま2〜3分揚げて上下を返し、さらに2〜3分揚げる。ころもがきつね色になったら取り出して油をきり、サニーレタスとともに器に盛る。（1）のソースを添え、つけて食べる。

おいしく作るコツ

冷たい油にささ身を入れて火にかけ（コールドスタート）、ゆっくりと加熱することで、身がパサつかず、ジューシーに仕上がります。

コツひとつで、ふわっとジューシーな食感に。いつものフライを、気軽にアップデートしてみてください。

（『オレンジページ』2026年4月2日号より）