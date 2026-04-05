【明治安田J1百年構想リーグ】V・ファーレン長崎 0−3 清水エスパルス（4月5日／PEACE STADIUM Connected by SoftBank）【映像】衝撃の「キックオフ7秒ゴール」（実際の様子）キックオフ直後の電光石火の先制劇だった。清水エスパルスのFWオ・セフンが、開始わずか7秒で決めた衝撃的なゴールが大きな話題を呼んでいる。4月5日の明治安田J1百年構想リーグ第9節で、清水は敵地でV・ファーレン長崎と対戦。信じられないような光景