PK shampooがメジャー3rd EP「尊い偽星」を5月27日にリリースすることが発表された。発表が行なわれたのは、本日5日に京都KBSホールにて行われた主催イベント＜FIRE WALL Vol.3＞にて。EP「尊い偽星」には新曲2曲に加え昨年配信リリースした「Bad Boys Blue」、ライブ人気曲「天王寺減衰曲線」の再録を含む全4曲を収録する。そして、その新作を提げて全国ツアー＜PK shampoo tour 2026 -Planet Parade-＞の開催も発表された。6月14