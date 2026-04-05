記事ポイント声優・菱川花菜さんの直筆サイン色紙が5名に当たるキャンペーンを開催中スマホRPG「ミリオンモンスター」の新キャラ「七彩の魔導姫ルミナス・グレア」リリースを記念応募方法はX公式アカウントのフォロー＆リポストのみ・4月15日まで スマホRPG「ミリオンモンスター」が、新キャラクター「七彩の魔導姫ルミナス・グレア」のリリースを記念して、声優・菱川花菜さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペー