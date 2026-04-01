今日から4月がスタート。あいにく雨の日も多いですが、晴れれば4月初めの夜空に注目です。マップス彗星(C/2026 A1; MAPS)が0等級前後まで明るくなり、珍しい光景が見られるかもしれません。観測の難易度は高いですが、観測する際のポイントをまとめました。4月初めマップス彗星が見られるか今日から4月がスタートします。あいにく雨の降る日も多いですが、4月初めの夜空には珍しい光景が見られるかもしれません。4月初めはマップ