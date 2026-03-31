SHOW-WAとMATSURIが、約2年3カ月の間出演したフジテレビ系お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』から3月いっぱいで卒業することを記念した生配信企画＜ぽかぽか卒業24時間ライブ＞を開催し、全195曲を歌い切り、無事完走した。3月30日の『ぽかぽか』生放送後からスタートし、翌日の『ぽかぽか』生放送番組終了までの24時間、SHOW-WAが、MATSURIが、時にはSHOW-WA & MATSURIとして、「君の王子様」「東京ジャンクション」「アヴァン