任期満了に伴い今月行われた、群馬県の高山村長選挙で初当選を果たした後藤明宏さんが、３月３１日に初登庁しました。 午前８時３０分、多くの職員や支援者に拍手で迎えられ、後藤明宏新村長が初登庁しました。 後藤村長は２０１９年に高山村の村議会議員となり、去年、議長も務めました。今月２２日に投票が行われた村長選で、新人３人の争いを制して、初当選しました。 就任式で後藤村長は「前例にとらわれず失敗を恐れず、い