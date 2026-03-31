2026年4月のふたご座（双子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、ふたご座の全体運、社交運、恋愛運を占います。ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）天王星がやってくる！自由と個性と革新へ！・全体運キャラ変が起こりそう。コロナ禍あたりから続いている守りの姿勢にすっかり飽きて、ふたご座さんらしい軽さ、伸びやかさが蘇ります。そうそう、自分って、こんな感じだった！ ノリがよく、要領もよく、