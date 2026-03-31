【2026年4月の運勢】ふたご座（双子座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年4月のふたご座（双子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、ふたご座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
自由と個性と革新へ！
・全体運
キャラ変が起こりそう。コロナ禍あたりから続いている守りの姿勢にすっかり飽きて、ふたご座さんらしい軽さ、伸びやかさが蘇ります。そうそう、自分って、こんな感じだった！ ノリがよく、要領もよく、超テキトーなのに、なぜかうまくいっちゃうラッキー体質だったと思い出せるでしょう。
制限がかかれば、抜け道を探すし、厳しい人の前では神妙に平伏し、気の合う人の前では調子に乗り、あまり深く物事を考えず、でも、つじつま合わせは忘れず、ソツなく世渡りをしていくのです。ちょっとズルくて、いかがわしさもありつつ、仮面も上手に被って、憎めない感じ。チャラチャラやっていきましょう。きっと、読むより実践が簡単。強運期の始まりです。
・社交運
人気は上々、あなたのまわりに人が集まってくるでしょう。わーっと盛り上がって「いいね」「やろうぜ」になるけれど、一回、家に帰って別の事をすると、急にテンションが下がってしまいそう。気まぐれや飽きっぽさも戻ってまいります。というわけで、リーダーや幹事役は、引き受けると大変です。気の利く人ご指名で、お任せを。サブリーダー的な立ち位置で、言いたいことを言う、ちょっと手伝うくらいが、今のあなたならいい感じ。
・恋愛運
恋は、ホレっぽいけれど、醒めやすいみたい。波長が合う合わない、タイミングがいい、悪い、ちょっとしたことで、ウキウキしたり、ガッカリしたり……。エゴイストな自分を自覚すると、上手にコントロールできるはず。
ラッキーポイント……シルバーグレー、ミリタリーテイスト、ミステリー本、路地
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）天王星がやってくる！
自由と個性と革新へ！
・全体運
キャラ変が起こりそう。コロナ禍あたりから続いている守りの姿勢にすっかり飽きて、ふたご座さんらしい軽さ、伸びやかさが蘇ります。そうそう、自分って、こんな感じだった！ ノリがよく、要領もよく、超テキトーなのに、なぜかうまくいっちゃうラッキー体質だったと思い出せるでしょう。
・社交運
人気は上々、あなたのまわりに人が集まってくるでしょう。わーっと盛り上がって「いいね」「やろうぜ」になるけれど、一回、家に帰って別の事をすると、急にテンションが下がってしまいそう。気まぐれや飽きっぽさも戻ってまいります。というわけで、リーダーや幹事役は、引き受けると大変です。気の利く人ご指名で、お任せを。サブリーダー的な立ち位置で、言いたいことを言う、ちょっと手伝うくらいが、今のあなたならいい感じ。
・恋愛運
恋は、ホレっぽいけれど、醒めやすいみたい。波長が合う合わない、タイミングがいい、悪い、ちょっとしたことで、ウキウキしたり、ガッカリしたり……。エゴイストな自分を自覚すると、上手にコントロールできるはず。
ラッキーポイント……シルバーグレー、ミリタリーテイスト、ミステリー本、路地
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)