『CLASSY.』2026年5月号（光文社／2026年3月27日発売）の誌面にHey! Sɑy! JUMP・山田涼介が登場する。 【写真】通常版の表紙には堀田真由が初登場 連載「＃TOKYO恋する1軒目」にHey! Sɑy! JUMP・山田涼介が登場。誌面のほかにも増刊Special Edition版ではアンニュイな表情を見せる山田が表紙を飾った。 また通常版の表紙には堀田真由が本誌初登場。27歳といった読者と同世代の堀田が『CLASSY.』通常版表紙を飾