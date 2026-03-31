【アスナ（制服）メモリアルロビーVer.】 2027年3月 発売予定 価格：18,800円 グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「アスナ（制服）メモリアルロビーVer.」を2027年3月に発売する。価格は18,800円。 本商品はゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」よりミレニアムサイエンススクール所属、アスナ（制服）のメモリアルロビ&#