（新静岡セノバ前から中継永井 大勝 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（永井 大勝 アナウンサー）新コーナー「しずおか献立予報」。このコーナーは、当日スーパーで聞いた、今お得な野菜を値段とともに紹介。さらに、それを使った“簡単レシピ”もお伝えします。紹介していただけるのは、「スーパー田子重 西中原店」の増田店長です。これから春野菜･夏野菜が