サンマルクカフェが、創業以来初となるモーニング・ランチセットの全面刷新に乗り出す。4月3日から全国店舗で、新モーニングセット「あさマルクカフェ」と新ランチセット「ひるマルクカフェ」を本格始動。390円から利用できる朝のセットと、550円からの手軽な昼セットをそろえ、日常使いしやすいカフェとしての魅力を高める。【画像】お得すぎ…！あさマルクカフェ対象メニュー今回の刷新は、2029年度までに370店舗体制を目指