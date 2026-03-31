【お得】サンマルクカフェ、創業初の朝・昼セット刷新 390円モーニング＆550円ランチを全国展開
サンマルクカフェが、創業以来初となるモーニング・ランチセットの全面刷新に乗り出す。4月3日から全国店舗で、新モーニングセット「あさマルクカフェ」と新ランチセット「ひるマルクカフェ」を本格始動。390円から利用できる朝のセットと、550円からの手軽な昼セットをそろえ、日常使いしやすいカフェとしての魅力を高める。
【画像】お得すぎ…！あさマルクカフェ対象メニュー
今回の刷新は、2029年度までに370店舗体制を目指す成長戦略の一環。より気軽に立ち寄れる店舗づくりを進めるバリュー施策として、創業以来初めて時間帯別セットメニューを見直した。2026年1月から岡山県内の一部店舗で先行導入し、好評を得たことから全国展開が決まった。
「あさマルクカフェ」の目玉は、全店舗共通390円の「THE クロワッサンセット」。看板商品の「チョコクロ」と同じクロワッサン生地を使った「THE クロワッサン」に、コーヒーSまたは紅茶Sが付く。ほかにも、490円からの焼きたてパンセット、570円のホットドッグセット、670円からのサンドイッチセット、700円のフレンチトーストセット、770円からのホットサンドセットまで、全6種類を展開する。
ランチ帯の「ひるマルクカフェ」は全5種類。550円の「バジル香るベーコンピザトーストセット」をはじめ、620円からのホットドッグセット、720円からのサンドイッチセット、750円のフレンチトーストセット、820円からのホットサンドセットを用意した。すべてのセットにプラス200円で「チョコクロ」を追加できるのも特徴だ。
対象ドリンクはコーヒーS・紅茶Sで、プラス100円でカフェラテSまたはアップル100％ジュースSに変更可能。一部店舗では内容や価格が異なる場合がある。
※価格は全て税込
■新モーニングセット「あさマルクカフェ」
セット対象ドリンク：コーヒーS・紅茶S 、+100円でカフェラテS・アップル100%ジュースS
『THE クロワッサンセット』
価格：390円（税込）
内容：THE クロワッサン＋対象ドリンク
『焼きたてパンセット』
価格：490円〜（税込）
内容：じゃがバタデニッシュ＋対象ドリンク／目玉焼きデニッシュ+対象ドリンク（＋50円）
『THE ホットドッグセット』
価格：570円（税込）
内容：THE ホットドッグ＋対象ドリンク
『サンドイッチセット』
価格：670円〜（税込）
内容：たっぷりタマゴサンド＋対象ドリンク／期間限定サンドイッチ＋対象ドリンク（＋20円）
『フレンチトースト メープルソース添えセット』
価格：700円（税込）
内容：フレンチトースト メープルソース添え＋対象ドリンク
『ホットサンドセット』
価格：770円〜（税込）
内容：サンマルクホットサンド ハムチーズ＋対象ドリンク／サンマルクホットサン BLT＋対象ドリンク（＋50円）／期間限定ホットサンド+対象ドリンク（＋100円）
■新ランチセット「ひるマルクカフェ」
セット対象ドリンク：コーヒーS・紅茶S 、+100円でカフェラテS・アップル100%ジュースS
※全セット＋200円でチョコクロ追加可能
『バジル香るベーコンピザトーストセット』
価格：550円（税込）
内容：バジル香るベーコンピザトースト＋対象ドリンク
『THE ホットドッグセット』
価格：620円〜（税込）
内容：THEホットドッグ＋対象ドリンク／THE ホットドッグ チリ（＋60円）
『サンドイッチセット』
価格：720円〜（税込）
内容：たっぷりタマゴサンド＋対象ドリンク／期間限定サンドイッチ＋対象ドリンク（＋20円）
『フレンチトースト メープルソース添えセット』
価格：750円（税込）
内容：フレンチトースト メープルソース添え＋対象ドリンク
『ホットサンドセット』
価格：820円〜（税込）
内容：サンマルクホットサンド ハムチーズ＋対象ドリンク／サンマルクホットサンドBLT＋対象ドリンク（＋50円）／期間限定ホットサンド+対象ドリンク（＋100円）
※一部店舗では内容や価格が異なる場合がある。
【画像】お得すぎ…！あさマルクカフェ対象メニュー
今回の刷新は、2029年度までに370店舗体制を目指す成長戦略の一環。より気軽に立ち寄れる店舗づくりを進めるバリュー施策として、創業以来初めて時間帯別セットメニューを見直した。2026年1月から岡山県内の一部店舗で先行導入し、好評を得たことから全国展開が決まった。
ランチ帯の「ひるマルクカフェ」は全5種類。550円の「バジル香るベーコンピザトーストセット」をはじめ、620円からのホットドッグセット、720円からのサンドイッチセット、750円のフレンチトーストセット、820円からのホットサンドセットを用意した。すべてのセットにプラス200円で「チョコクロ」を追加できるのも特徴だ。
対象ドリンクはコーヒーS・紅茶Sで、プラス100円でカフェラテSまたはアップル100％ジュースSに変更可能。一部店舗では内容や価格が異なる場合がある。
※価格は全て税込
■新モーニングセット「あさマルクカフェ」
セット対象ドリンク：コーヒーS・紅茶S 、+100円でカフェラテS・アップル100%ジュースS
『THE クロワッサンセット』
価格：390円（税込）
内容：THE クロワッサン＋対象ドリンク
『焼きたてパンセット』
価格：490円〜（税込）
内容：じゃがバタデニッシュ＋対象ドリンク／目玉焼きデニッシュ+対象ドリンク（＋50円）
『THE ホットドッグセット』
価格：570円（税込）
内容：THE ホットドッグ＋対象ドリンク
『サンドイッチセット』
価格：670円〜（税込）
内容：たっぷりタマゴサンド＋対象ドリンク／期間限定サンドイッチ＋対象ドリンク（＋20円）
『フレンチトースト メープルソース添えセット』
価格：700円（税込）
内容：フレンチトースト メープルソース添え＋対象ドリンク
『ホットサンドセット』
価格：770円〜（税込）
内容：サンマルクホットサンド ハムチーズ＋対象ドリンク／サンマルクホットサン BLT＋対象ドリンク（＋50円）／期間限定ホットサンド+対象ドリンク（＋100円）
■新ランチセット「ひるマルクカフェ」
セット対象ドリンク：コーヒーS・紅茶S 、+100円でカフェラテS・アップル100%ジュースS
※全セット＋200円でチョコクロ追加可能
『バジル香るベーコンピザトーストセット』
価格：550円（税込）
内容：バジル香るベーコンピザトースト＋対象ドリンク
『THE ホットドッグセット』
価格：620円〜（税込）
内容：THEホットドッグ＋対象ドリンク／THE ホットドッグ チリ（＋60円）
『サンドイッチセット』
価格：720円〜（税込）
内容：たっぷりタマゴサンド＋対象ドリンク／期間限定サンドイッチ＋対象ドリンク（＋20円）
『フレンチトースト メープルソース添えセット』
価格：750円（税込）
内容：フレンチトースト メープルソース添え＋対象ドリンク
『ホットサンドセット』
価格：820円〜（税込）
内容：サンマルクホットサンド ハムチーズ＋対象ドリンク／サンマルクホットサンドBLT＋対象ドリンク（＋50円）／期間限定ホットサンド+対象ドリンク（＋100円）
※一部店舗では内容や価格が異なる場合がある。